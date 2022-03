Möödunud aastal kasvas liigsurmade arv pea kõigis Euroopa riikides, andes toitu kahtlusele, et selle taga on vaktsineerimine. Mida näitab statistika ja kuidas on lood tegelikult, kirjutab Tallinna Ülikooli psühholoogiaõppejõud Avo-Rein Tereping.

Niisuguse küsimuse võiksid esitada kõik need ca 65 protsenti koroonaviiruse vastu vaktsineeritud Eesti elanikku. Seda enam need, kes ka tõhustusdoosile on õla alla pannud. Sest vaktsineerimisel on tõepoolest kõrvalmõjud, kahjuks ka surmad. Tõsi küll, nende tõenäosus on väike, kuid inimesed ei ole eriti meistrid hindama elusündmusi ja riske tõenäosuste kategooriates ja sotsiaalmeedias võimendatuna võib see info murelikuks teha.