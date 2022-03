Me ei saa end lohutada sellega, et meil pole Putiniga mingit pistmist ja seetõttu ei kanna me tema eest vastutust. Pole tõsi: meil on pistmist ja me kanname vastutust. Putini kuriteod tehakse meie nimel, ettekäändeks «русский мир» (vene maailm/rahu). Täiesti Orwelli järgi: Vene rahu/maailm on Vene sõda ja me kõik oleme paisatud sellesse.