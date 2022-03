Eesti kui rahvusriik peab juhinduma arukast sisserännupoliitikast ja meil on voli paika panna viis, kuidas kodanikkonda kujundada, kirjutab füüsik Tiit Kärner.

­Sageli on lõimumiseks ­peetud seda, kui sisserännanu ütleb, et ta peab seda maad enda omaks. Kuid inimene, kes asub võõrale ­maale ja peab seda enda omaks, on juba ­määratluse järgi kolonisaator või okupant.