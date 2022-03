Raamatu läbivaks teemaks on arusaamine, kuidas maailma suurimad rikkused on pika ajaloo jooksul kuni tänaseni olnud Aasias, mistõttu eurooplased on seda kirglikult, osavalt ja ka jõhkra jõuga endale krabanud. Tema käsitluses on inimtegevuse tõukejõuks rikkuse ja selle saavutamiseks vajaliku võimu tagaajamine. Kõik muu, kaasa arvatud ideoloogiad ja religioonid, on sellele vaid suitsukatteks või «tugiteenuseks». Soovitan soojalt lugeda tema raamatut kõigil, kes oma ajaloolist silmaringi tahavad laiendada.