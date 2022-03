Postimees kirjutas 19. veebruaril, et OECD uuringu kohaselt jätkab Eesti rahvaarv vähenemist ja et olukorra parandamiseks on välja töötatud mitmeid soovitusi. See uuring meenutab teleskoobiga lepatriinu uurimist, kirjutab rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit.