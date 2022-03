Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tegelikkuses ei ole muidugi seda kehtivas seaduses olemasolevat punkti juba ammu Tallinna ja Ida-Virumaa paljudes lasteaedades täidetud. Nüüd on aga kavas selline tegevus ka seadustada.

Sõnad «eestikeelne rühm» on kavas seaduses asendada sõnadega «eesti õppekeelega rühm». Ametnikud ütlevad, et eestikeelse hariduse õigus olevat nii tagatud, kuid haridus ei saa olla mingikeelne, ainult õppetegevus saab seda olla. Seetõttu tuleb ka uues seaduses kasutada mõlemat terminit, nii «eestikeelne» kui «eesti õppekeelega» ja need peavad olema selgelt eristatud.