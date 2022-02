Läinud olümpiamängudest on kirjutatud ja kirjutatakse kui vastuolulistest mängudest, kus skandaalidest puudu ei olnud. Jätan olümpia analüüsi targematele ja avaldan egoistlikult vaid enda pettumust. Ei salga, et ootasin Kellylt kolme medalit – kullad pargisõidus ja rennisõidus ning pronksi Big Airi hüpetes. Minu meelest oli see loogiline ootus, arvestades tema ülekaalu neil aladel pea kogu olümpiatsükli jooksul. Seega oli pettumus, et kaks kulda jäi tulemata. Kuid kõige suurem pettumus oli see, et Kelly ise ei olnud oma tulemustes pettunud.