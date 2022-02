Ukraina võimud ja paljude riikide ajakirjanikud on sõjakoldes teinud suurepärast tööd, et informeerida maailma seal toimuvast. Kõik sõjakuriteod on jäädvustatud või jäädvustamisel ja ukrainlaste kaitsetahe on vankumatu.

Kuid USA suursaadik ÜRO juures Linda Thomas-Greenfield ütles pärast hääletust järgmist: «Venemaa, te saate panna veto sellele resolutsioonile, kuid te ei saa vetostada meie häält, te ei saa vetostada tõde, te ei saa vetostada meie põhimõtteid ega Ukraina rahvast.» Suurbritannia suursaadik ÜRO juures Barbara Woodward rõhutas aga järgmist: «Üks on kindel, Venemaa on isoleeritud. Tal puudub toetus sissetungile Ukrainasse.» Isegi resolutsiooni läbikukkumine andis sisuliselt oma hinnangu ja Venemaa tegevus on rahvusvaheliselt täiesti hukka mõistetud. Loomulikult ei saagi see ju teisiti olla, kuid igal kinnitusel on täita oma roll, mis lumepallina maailma jõuab ning võib lõpuks mõjutada ka Venemaa siseolukorda. Ukrainlased on ka ise teinud palju pöördumisi, mis on konkreetselt suunatud venelastele ja valgevenelastele. Kõik need sammud on ülimalt olulised sõja lõpetamiseks.