Teenusedisainerina on minu tööks aidata organisatsioonidel ja ettevõtetel astuda n-ö oma klientide kingadesse ning vaadata kogu klienditeekonda ja sel teekonnal toimuvaid protsesse ning kokkupuutepunkte läbi kliendi silmade. Et klientide vaatenurka teada saada, tuleb neid teenust kasutades vaadelda ja panna tähele, kus tekivad teekonnal takistused, ebamugavused. Kliente tuleb ka kuulata, et neist paremini aru saada ja taibata, mis neid motiveerib, mis mõjutab, mis ärritab. Selleks viin klientidega läbi intervjuusid või loovustöötubasid, kus püüan saada neilt võimalikult ausat ja vahetut tagasisidet konkreetse teenuse kohta.