«Vene sissetung tähistab pöördepunkti,» ütles Saksa sotsist kantsler Olaf Scholz, teatades seejärel, et Saksamaa saadab Ukrainasse tuhat tankitõrjerelva ning 500 Stinger-tüüpi raketti. Saksamaa välispoliitikas pole toimumas mitte ainult nihe, vaid see on läbimas fundamentaalset muutust – külma sõja aegne willybrandtilik idasuunaline poliitika ehk Ostpolitik, mida Saksamaa on ligikaudu viimased pool sajandit ajanud, hakkab läbi saama.