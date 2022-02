Soome avalik-õigusliku meediaettevõtte YLE lehelt võime lugeda Mika Mäkeläineni analüüsi, kus nimetatakse nii nende eelmise presidendi Tarja Haloneni kui ka välisministri Erkki Tuomioja nime, kes on eestlasi meie hoiakute pärast ebaõiglaselt alavääristanud. Artikli sõnum on kokku võetud sõnadega, et nüüd on selge, kummal pool Soome lahte on Putini käsitlus olnud õigem. Mäkeläineni ütleb otse, et Eesti, Läti ja Leedu: teil oli õigus.