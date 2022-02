Kui ma 1984. aasta lõpus Nõukogude merejalaväest koju pääsesin, lootsin, et olen mundrimeestest lõplikult pääsenud. Nii see siiski polnud. Peda (nii kutsuti rahvakeeles toonast Tallinna Pedagoogilist Instituuti) peamajas, kui õigesti mäletan, oli teisel korrusel kabinet, kus aeg-ajalt võis näha kapteni- või majoripagunitega sõjaväelast. Kes ta täpselt oli, ei oska öelda. Kuid talle kuuluvad (venekeelsed) sõnad: Tomusk, me teame teist kõike.