On selge, et sõda Venemaa ja Euroopa vahel käib juba ammu. Mõni võib küll öelda (loota), et sõda meil veel ei käi ja meid keegi ründa. Kuid see ei ole nii. Jah, kuulid meil ei lenda, aga propagandasõda käib juba ammu. Seetõttu on ehk mõistlik üle rääkida mõned infosõja tõed. Sest me kipume oma demokraatliku mõtlemisviisiga siin alla jääma, kuna tahame loogika ja terve mõistusega käsitleda teemasid, mis tegelikult loogikale ei allu, kirjutab psühhoanalüütik Endel Talvik.



Tihti hämmastab meid, et inimesed ei saa lihtsatest tõdedest aru ning kellegi mõtted või vaated erinevad meie omadest (ehk õigetest!) kardinaalselt. Miks see nii on?

Infosõja esimene reegel on – info, mida esimesena kuuldakse, salvestub kõige kõvemini. Edaspidi hakkame me sellele otsima juba kas kinnitust või sellega vaidlema. Esimene info jagajal on eelis. Mida ootamatum on esimene väide, seda enam loob ta hoiakuid hilisema info suhtes. Putin kasutab seda ära ja süüdistab häbitult Euroopat näiteks genotsiidis või kallaletungis. Kui keegi räägib genotsiidist, siis tekib kuulajatel tihti mõte – aga äkki ongi selles jutus midagi. Ja me ei märka enam, et genotsiidist rääkija tegelikult korraldab genotsiidi. Ja mitte ainult praegu, see on juba Gruusia konfliktist saadik käinud.