Eriti tähtis oli rääkida noortest, kellel on praegu suhteliselt raske elu (pandeemia, sõda). See on olnud raske ka mulle kui lapsevanemale.

Isegi kui maailmas on suured mured, me peame hoidma kokku, et toetada meie perekondi. Olen tänulik, et president Karis rääkis nendest teemadest. Need on tõsised.