Täna peab Ukraina oma talvist sõda vabaduse kaitsel. Täna me teame, et see puutub ka meid. Oleme küll NATOs ja Saksamaa on demokraatlik riik, kes on meie liitlane. Me pole üksi ja see on tähtis. Kuid miski pole iseneesestmõistetav ajal, mil Putini režiim on otsustanud likvideerida «sajandi suurima geopoliitilise katastroofi» tagajärjed.