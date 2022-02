Priit Pullerits. FOTO: Ragnar Peets

Maailma Venemaa-vastaste sanktsioonide hulka tuleb lisada veel ühed: tuleb peatada Venemaa liikmelisus rahvusvahelistes spordialaliitudes ning kõrvaldada Venemaa sportlased määramata ajaks kõigilt rahvusvahelistelt võistlustelt, alates olümpiamängudest, jätkates maailma ja Euroopa meistrivõistlustega ning lõpetades maailma ja Euroopa kõikvõimalike karikasarjadega.

Talumatu oleks näha Venemaa sportlasi, olgu või neutraalse lipu alla või suisa ilma liputa, osalemas spordivõistlustel, sest juba nõukogude ajal kõlas loosing, et sport on rahu saadik. Praeguses olukorras, kui Venemaa on alustanud sõda Ukraina vastu, saaks spordist Vene sportlaste vahendusel sõja saadik.

Härdama meelelaadiga inimesed hakkavad ilmselt Vene sportlasi haletsema, et ega nemad ole süüdi Vladimir Putini sõjakuses ning et sportlaste karistamine on ebaõiglane, sest sedasi teeme neile ainult halba. Just – selles asja tuum ongi! Sellepärast tulebki Venemaa sportlased rahvusvahelistelt võistlustelt kõrvaldada, et – kui inglise keeles öelda – it hurts! See teeb haiget. Pole mõtet rakendada sanktsioone, mille tulemusi ei ole näha ega tunda. Liiati, Venemaale on sport ju nii tähtis. See on väheseid võimalusi, kus Venemaal on vahetus enam-vähem ausas võistluses võimalik näidata, et tema sportlased on paremad kui vaenulikul Läänel.

Venemaa sportlaste puudumine kõigilt rahvusvahelistelt võistlustelt seoses nende kodumaa alustatud sõjaga oleks midagi sellist, mida, erinevalt näiteks majandussanktsioonidest, näeks koheselt kogu maailm ja näeks ka Venemaa inimesed. Kujutage ette jäähoki MM-võistlusi ilma Venemaata (Putin on ju hokifänn!), jalgpalli suurturniire ilma Venemaata – see saadaks selge sõnumi. See, et Venemaa paarsada sportlast kannatavad, on köömes võrreldes nende kannatustega, mida tekitab Venemaa Ukrainale.

Ja pealegi, ega Venemaa sportlastel keegi treenimist ja võistlemist ära keela! Palun väga, jätkaku oma riigi meistrivõistlusi ja karikasarju, võistelgu Hantõ-Mansiiskis või Nižnekamskis – Venemaa on suur ja lai. Liiati ei pea muretsema, et järjekordne Venemaa sportlane on keelatud ainetega vahele jäänud. Enam ei pea kartma maailma antidopinguagentuuri WADA dopingukütte, vabalt võib võtta vanaisa või kelle iganes südame- ja muid rohte.

Miks ei võiks Eesti Olümpiakomitee – veel parem, kui teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikide olümpiakomiteesid kaasates – teha ROKile ettepaneku peatada Venemaa liikmelisus selles või heita Venemaa määramata ajaks rahvusvahelisest olümpialiikumisest lausa välja. Ka spordimaailm saab anda oma panuse Venemaa taltsutamisse, ja see panus ei pruugi sugugi olla marginaalne. Isegi kui Venemaa isoleerimine rahvusvahelisest spordielust on sümboolne, on sel sümbolil tugev ja selge sõnum.

Suurte otsuste tegemine võtab ilmselt aega, kuid väikeste otsustega saab alustada juba täna. Ots on lahti tehtud. Sel nädalal, paar päeva enne Venemaa sissetungi Ukrainasse, nõudsid Soome parima hokiklubi Helsingi Jokerite poolehoidjad klubilt lahkumist KHList, mis on peamiselt Venemaa meeskondi koondav maailma tugevuselt teine hokiliiga. Tallinna korvpallimeeskond BC Kalev / Cramo peaks lõpetama osalemise samuti peamiselt Venemaa klubisid koondavas VTB ühisliigas. Eesti ei peaks andma viisasid Venemaa laskesuusatajatele märtsi keskpaigas Otepääl toimuvale MK-etapile. Ja Tehvandi suusakeskus ei peaks enam suviti võõrustama Venemaa suusatajaid. Pealekauba on kaks Venemaa parimat suusameest, Aleksandr Bolšunov ja Deniss Spitsov Venemaa relvajõudude ohvitserid, auastmelt kaptenid.