2018. aasta märtsis rääkis Putin ajakirjanik Andrei Kondrašovile loo trepikojas olnud rotist, keda ta nägi ja jälitama hakkas. Putin ajas ta nurka, aga rott pöördus ümber ja ründas teda. Ta lisas, et parem on mitte kedagi nurka ajada. Veidi varem selgitas Putin, et Lääs püüab pidevalt Venemaale kohta kätte näidata ja selline asjade seis «meile kategooriliselt ei sobi».