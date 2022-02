Majandusekspert Raivo Vare FOTO: Andres Haabu

Juhtus see, mida mõned küll arvasid olevat ühe võimaliku stsenaariumi, nagu minagi, kuid tõele au andes ei uskunud, et see siiski käiku läheb, kirjutab majandusekspert Raivo Vare.



Putin tungis kallale Ukrainale. Lihtsalt niisama. Oma jaburate ja valede mõtete teostamiseks. Rikkudes absoluutselt igas asendis rahvusvahelist õigust. Mitte hoolides millestki, sealhulgas inimeludest. Nii, nagu natsidele ja bolševikele ikka kombeks on olnud. Muuseas, Putini kõne on sisult ja mõneti isegi vormilt segu Vene tsaar Nikolai I poolt 14. juunil 1853.a. sõda alustades oma vägede agressiooni õigustades öeldust ning Nõukogude Liidu välisministri Vjatšeslav Molotovi väidetust MRP alusel 1939.a. septembris Poolat Hitleriga jagades. Me teame, millega lõppes Krimmi sõda Venemaa jaoks. Paraku Stalin pääses kergemalt, sest ülejäänud maailm asus tema poolele.