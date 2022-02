Ühtsuse päeva tähistamine Kiievis 16. veebruaril 2022. FOTO: Sergei Chuzavkov

Vene Föderatsioon on kasutanud kaheksa aastat sõjalist ja mittesõjalist jõudu, et uuristada Ukraina omariiklust, suveräänsust ja toimepidevust, hakkamasaamist, moraali. See on laias laastus ebaõnnestunud, kirjutab julgeolekuekspert Andreas Kaju.



Kaheksa aastat tagasi kasutas Vene Föderatsioon sõjalist jõudu Krimmi annekteerimiseks, sundides Ukraina vägesid alla andma ja lahkuma Ukraina suveräänselt territooriumilt. Möödunud suvel alustas Kreml ettevalmistusi ja operatiivplaneerimist Ukraina täiemahuliseks ründamiseks. Paralleelselt hakkas Venemaa vähendama juba toona gaasi eksporti Euroopa Liitu väljaspool lepingumahtudes sätestatud koguseid, et olla valmis surve avaldamiseks ka energiapoliitika meetmetega. Varasügisest saadik on ameeriklased jaganud kõikide nende ettevalmistustega seotud luuret ja luureanalüüsi nii venelastega ning otse Moskvas – et anda märku, et me teame, mida te teete sõja ettevalmistamiseks ja ettekäänete fabritseerimiseks.