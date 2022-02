Meil on valitsuses erakond, mis on leppinud kokku infovahetuses agressorriigi juhtiva poliitilise jõuga, kirjutab Eesti 200 juhatuse liige Lauri Hussar.

Meil on valitsuses erakond, millel on koostöölepe Ühtse Venemaaga. Meil on valitsuses erakond, millele on koostöölepe Putini parteiga. Päriselt.