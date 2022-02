Meie julgeolekupoliitika põhineb avaral julgeolekukäsitusel. Arusaamal, et julgeolek on riigi ja selle rahva võime kaitsta endale omaseid sisemisi väärtusi ja eesmärke välispoliitiliste, sõjaliste, majanduslike ja ühiskondlike ohtude ja riskide ning nende koosmõju eest. Oluline on saavutada nende tasalülitamine.

Elu on näidanud, et sihitakse võimalikult suure ühiskondliku mõjuga strateegilisi ettevõtteid ja majandusharusid, näiteks energiasektorit. Hiljuti lahvatanud energiakriis paljastab meie sõltuvuse ja ka selle, kelle käes on praegu nn võtmed selle kriisi eskaleerimiseks või maandamiseks. Me peame tegema endast oleneva, et «jäme ots» oleks ikkagi meie endi käes.