Üha selgemalt on jõutud arusaamale, et nii enam edasi ei saa. Euroopa ja riiklikul tasandil tehtud kokkulepped hakkavad sagedamini jõudma reaalsete otsuste ja muutusteni. Need omakorda mõjutavad enam igapäevaelu. Ida-Virumaal toimuvad paralleelselt keele-, rohe- ja rahvastikupööre, kirjutab kolumnist Martin Tikk.