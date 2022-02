Oleme praegu olukorras, kus sõna «kriis» on meie igapäevases sõnavaras ja tavaelu lahutamatu osa. Lisaks koroonale ja energiale räägime üha rohkem kriisivõtmes ka julgeolekust. Sellest, kuidas me seda mõistame ja mõtestame, sõltub ka meie riigi ja ühiskonna valmisolek, kirjutab riigikogu liige Mati Raidma (RE).

Tuleb meelde meie koroonakriisi esimene vaatus 2020. aasta alguses, kus kogu Mandri-Eesti vaatas kõrvalt, ja paraku kerge põnevusega, sündmuste arengut Saaremaal. Tõsine ja praktiline valmistumine koroona levikuks jäi kinni arvamisse, et see piirdubki «üle mere kriisiga».

Tänases julgeolekukriisis on geograafia ja põhjus palju laiem, kuid loogika paljuski sarnane: seal Ukrainas on kriis ja ilmselt jääbki sinna. Tundub, et soovmõtlemine on hakanud meid jälle viima eemalt vaataja staatusesse. Nii see reaalsuses aga paraku ei ole. Oleme selle kriisi osa. Praeguses maailmas on välis- ja sisejulgeolek kokku sulanud ühisesse mustrisse.