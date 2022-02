Mäletate «refleksiivset kontrolli»? See nõukogudeaegne meetod on endiselt tänapäeva Venemaa sõjapidamise keskmes, sisaldades teeseldud ja tegeliku käitumise segu, et suunata või häirida vastase otsustusprotsessi.

Parim näide sellest on just praegu toimumas. Venemaa on edukalt veennud enamikku lääne liidreid, et ta on kohe-kohe alustamas täiemahulist sissetungi Ukrainasse, mis hõlmab sõjalist okupatsiooni, Kiievi demokraatlikult valitud juhtkonna asendamist nukurežiimiga ja Ukraina eliiti kuuluvate inimeste Stalini-stiilis vangilaagritesse paigutamist.