Kallase välispoliitiline sirgjoonelisus ja enesekindlus, mis viis ta möödunud nädalal paljudesse juhtivatesse meediakanalitesse CNNist Financial Timesi ja Der Spiegelini, on ka sisepoliitiliselt vilja kandnud. Nii näib opositsioon ja eelkõige EKRE üha meeleheitlikum ja lahmivam. Keskerakond valitsuspartnerina otsib kiiret populaarsust ning kipub lööma omaväravaid läbimõtlemata ettepanekutega. See kõik annab tunnistust, et Kallasest on saanud valitsuse juht.