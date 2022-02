Riigi valitsemine on raske. Tasakaalustada ja arvestada tuleb inimeste, huvigruppide ja riigi kui terviku huvidega. Et probleeme ennetada, on vaja selgitustööd ja kaalutletud otsuseid, kirjutab riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Aivar Kokk (Isamaa).