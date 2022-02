Venemaa hübriidsõda Ukrainaga on käinud kogu aeg. Nagu ka teiste naabrite ja laiemalt läänega. Eelkõige on see luure- ja infosõda. Mis juhtub pärast Blinkeni-Lavrovi Genfi kohtumise läbikukkumist? Ilmselt võib järgneda «väikese sõja» alustamine Donbassis. Seda enam, et Kreml loob praegu selleks kiirtempos nn casus belli’t. Venemaa lähtub oma soovides klassikalisest 19. sajandi geopoliitilisest lähenemisest.

Hübriidsõda käib juba ammu. Õigemini pole see kunagi katkenud. Ka 1990ndatel aastatel käis Venemaa luure- ja infosõda naabritega, aga ka laiemalt läänega. Vaid Gorbatšovi ajal oli korraks madalseis. Kuid praegu on nõukogude ajast pärit nn jõukorporatsioon Venemaal täiega võimul.

Kunagi pole katkenud luurete suur vastasseis. Praegu näeme lihtsalt selle üliaktiivset faasi koos massiivse infosõjaga. Kusjuures esimest korda annab lääs infosõjas vastulöögi. Seni on Venemaa pigem nautinud edu, kasutades ära demokraatliku ühiskonna tasakaalustatud ja kõiki osalisi arvestavat meediapraktikat. Kajastades ühe poole seisukohti, peab ju kajastama ka teise omi. Ja tõde peaks olema kusagil vahepeal. Nii on see suhtumine alati olnud. Aga kui üks pool totaalselt valetab? Kas siis on ka tõde vahepeal?