Teist kuud käivas Moskva-Washingtoni kirjavahetuses tekitasid 17. veebruaril avaldatud Moskva uued vastused Vene diplomaatia tundjates suurt äratundmisrõõmu – Smolenski väljak (Vene välisministeeriumi asupaik) toimib endiselt kindlate kaanonite järgi. Nimelt tõdetakse pärast väiteid, et 2014. aastal toimus Kiievis riigipööre ja loodi natsionalistlik riik, mis on pannud Krimmi hääletama Venemaaga liitumise poolt, ja et Krimmi ja Sevastopoli elanike otsused olnud vabad ja seaduspärased – kokkuvõtvalt, et «jõudu ja jõuga ähvardamist polnud» (there was no use of force or threat of force).