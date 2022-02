Mõned päevad tagasi, 17.–18. veebruaril toimunud Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu tippkohtumisel (EU-AU Summit) kinnitati taas kord, et püütakse olla üle kolonialiseerivast minevikust ning senisest postkolonisatsioonimaigulisest arengukoostööst. Siiski on endiselt suurim väljakutse süsteemne ebavõrdsus kahe poole vahel, kirjutab Arengukoostöö Ümarlaua juhataja Agne Kuimet.

On hea, et minevikust püütakse üle olla, aga muutuse aluseks on siiski minevikule julgelt otsa vaatamine, sellest lõpuni aru saamine, tänapäeva olukorra ja võimaluste mõistmine ning ühise tulevikuvisiooni leidmine. Sellise, mis oleks kasulik mõlemale osapoolele – eelkõige Aafrikale – ja mitte ainult Euroopale.