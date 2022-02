Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Kui 1970ndatel näitas Rootsi televisioon Aleksandr Solženitsõni raamatul «Üks päev Ivan Denissovitši elus» põhinevat filmi, sulges Soome Ahvenamaa saatjad, et kodanikud ei saaks Rootsi kaudu Soomes keelatud filmi vaadata. Soome filmikontroll oli keelanud Nõukogude laagritest kõneleva filmi kui nõukogudevastase.

Kirjaniku «Gulagi arhipelaagi» tabas sama saatus. President Urho Kaleva Kekkonen ja peaminister Kalevi Sorsa tõkestasid teose avaldamise ja nobelisti Soome kirjastaja Tammi leppis olukorraga. Soomendaja Esa Adrian otsustas siiski otsusest mööda minna ja viis oma soomendatud teose Rootsi, kus selle esimese osa avaldas Wahlström & Widstrand. Raamatu levitamine Soomes polnud lihtne ja see eemaldati raamatukogude ja -poodide valikust. Kes said, need võtsid ühe eksemplari tulevastele põlvkondadele näiteks nõukogudevastasest propagandast.