Tänavu veebruari lõpus kogunes Isamaa volikogu koosolek Paides, pildil Sven Sester, Urmas Reinsalu ja Helir-Valdor Seeder. Tema taga paistab Mart Luik. FOTO: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Kui mõelda Eesti maastikule, siis võitlus nn «konservatiivse» populismiga (sellist asja ei saa teoorias olemas olla ja pole ka praktikas, aga midagi ei saa teha, kui keegi on nime varastanud - nagu Žirinovski fašistlik partei on võtnud endale «liberaaldemokraatliku» sildi) on lähiaja peaküsimus. Isamaa on üks kaalukeel ses võitluses.

See on mu meelest väga halb, et Helir-Valdor Seeder ei julgenud/ei tahtnud välja öelda seisukohta Vooglaidi suhtes. Hea, et Urmas Reinsalu ütles.