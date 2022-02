Kremli agressioon Ukraina vastu ulatub kaugemale ukrainlaste ja reeglitel põhineva rahvusvahelise korra ähvardamisest, see on suunatud ka hongkonglaste vastu, kes võitlevad selle eest, et neid ei võetaks kõigest Briti või Hiina alamatena, kirjutab kolumnist Iverson Ng.

2021. aasta juulis esitas Venemaa president Vladimir Putin oma revisionistliku vaate ajaloole, vihjates, et venelased ja ukrainlased on üks rahvas, ja pakkudes välja pika põhjenduse niinimetatud «venelaste ja ukrainlaste ajaloolisest ühtsusest». Venemaa presidendi vaatenurk on võrreldav tema Hiina kolleegi, president Xi Jinpingi omaga. Pole üllatav, et enam kui 162 aastat kestnud Venemaa diplomaatiline kohalolek Hongkongis on juba pikka aega juurutanud imperialistlikku seisukohta, mis näeb hongkonglastes han-hiinlaste rühma, keda valitsesid britid.