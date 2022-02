Euroopa Liidu loodusdirektiivis (92/43/EMÜ) kirjapandud loodusväärtusi tuleb kohustuslikus korras kaitsta, sellest pole Eesti riigil enam võimalik mööda minna, aga seejuures on lubamatu maaomanike huvid piisava kaitseta jätta. Ootamatu raiekeeld on hämmastanud juba paljusid maaomanikke üle Eesti, see teema on kihama ajanud ka poliitringkonna. Praegune ebastabiilne olukord jäänuks täielikult olemata, kui keskkonnaministeerium oleks Euroopa Liidu nõuete järgi metsaelupaikasid negatiivsete mõjude eest kaitsma asunud juba 2004. aastast alates, kui moodustati Natura 2000 alad. Kuid vajalik kaitse rakendus alles nüüd, 2022. aasta veebruaris. Kahjuks on see teadmine, et keskkonnaministeeriumi tegemata töö tõttu olemegi silmitsi praeguse kriisiolukorraga, paljudel märkamata jäänud, kaasa arvatud poliitikutel endil.