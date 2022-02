Mis seal salata – uudis, et Varro Vooglaid lepiks Eesti okupeerimisega, lõi mindki pahviks. Lähemal uurimisel selgus, et sõna «okupatsioon» pärineb siiski Herman Kelomehelt, kelle funktsionaalsele lugemisoskusele ei või kunagi kindel olla, kirjutab ajaloolane Lauri Vahtre.

Laulvat revolutsiooni tehti vabaduse nimel ja tollal ei olnud sellega mingeid erilisi segadusi. Kuna tegemist oli rahvusliku pürgimusega, siis mõeldi vabaduse all eeskätt Eesti vabadust, st eesti rahva vabanemist võõrvõimust ja pääsu ümberrahvastamisest. Kuid ühtlasi ka isiklikku vabadust – õigust ennast vabalt väljendada, meelt avaldada, reisida. Need kaks vabaduseiha põimusid nii täiuslikult, et enamik tolleaegsetest asjaosalistest ilmselt ei andnudki endale aru, et tegemist on kahe vabadusega, mis võivad mõnikord isegi vastuollu sattuda. Iseseisvat riiki omaval rahval võib puududa demokraatia (nt birmalased), demokraatiat omaval rahval võib puududa rahvuslik vabadus (nt katalaanid).