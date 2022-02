Priit Rohtmetsa artiklis: «Vene agressioon õigeusu kirikus» (Postimees Nädal, 05.02.2022) on küllalt selgelt esitatud laialtlevinud kontseptsioon, mille kohaselt Vene Õigeusu Kirik (VÕK) on Kremli poliitiline tööriist, mõjuagent, «viies kolonn». Me oleme siiralt tänulikud autorile, et ta oma tõsiste süüdistustega selles artiklis kutsus meid esitama «Postimehe» lugejatele alternatiivse vaatenurga mõtteaineks, kirjutab Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni.