Pärast Postimehe analüüsi, et RMK on müünud salajaste kestvuslepingutega puitu alla oksjonihinna ja lisaks saavad ostjad hinda veelgi alla skeemitada, on puiduostjad astunud hoogsalt RMK kaitsele. Et mõni väike suli võib RMKd petta, aga nemad seda küll ei tee.