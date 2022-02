Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Pekingi Linnupesa rahvusstaadionil peeti 4. veebruaril taliolümpiamängude avatseremoonia. President Putin saabus avatseremooniale ilma isiklike kaitsevahenditeta. Ida (Hiina) horoskoobi järgi on Putin sündinud sinise veedraakoni aastal, mis tähendab isiksusetüüpi «juht» ja motot «Mina juhin!». Las koroonaviiruse kodumaal istuvad maskis teised, otsustas Putin.

Suletud silmadega spordipidu jälgides mõtleb Putin vahetpidamata, millal ja kuidas läänele esitatud ultimaatum lõpule viia. Väed on käsu ootamisest väsinud. Lääneriikide juhid ei võtnud ultimaatumit vastu ja ootavad vastust. Tõsi, välisminister Lavrov suutis tekitada vajaliku pausi – saates USA, Kanada ja hulga Euroopa riikide välispoliitika juhtidele sõnumi palvega selgitada oma arusaama julgeoleku jagamatuse põhimõttest.

Olümpiamängud lõppevad 20. veebruaril. Seetõttu tuleb oodata – ei saa ju seltsimees Xi pidu ära rikkuda. 2014. aastal tehti Krimmi annekteerimise otsus 22. veebruari öösel vastu 23ndat («Lõpetasime kella 7 paiku,» on meenutanud Putin). See tähendab, et otsused tehti 2014. aasta Sotši olümpiamängude lõpetamise päeval.