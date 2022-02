Õpetajate puudusest on juba aastaid murelikult räägitud, aga olukord ei parane. Õpetajaid olevat vaja leida, kirjutab minister. Aga kust siis?

Aasta alguse Õpetajate Lehed (kooliaasta keskel!) olid töökuulutusi täis. Puudu on õpetajaid, tugispetsialiste, ka koolijuhte. On ju üles kiidetud MTÜsid, projekte «Noored kooli» ja «Edumus», pakutud koguni õpetajate «laenamist», aga seis ei parane. Ministeerium annab auhindu ja stipendiume loominguliseks tööks, lubab isegi horisontaalset karjäärimudelit. Kui sellised initsiatiivid pole karvavõrdki olukorda parandanud, mida võiks siis ette võtta?

Kui avalikustaks, kes praegu koolis õpetavad ja milline on nende ettevalmistus õpetajana töötamiseks? Kümmekond aastat tagasi sai iga kooli kodulehelt lugeda, millise hariduse ning töökogemusega on näiteks füüsikaõpetaja või koolijuht. Hiljuti veel tõrjuti eakaid õpetajaid, nüüd kõlbavad klassi ette seisma kõik, kes seda vähegi tegema nõustuvad. Miks ma statistilist ülevaadet vajalikuks pean? Eks ikka sellepärast, et ilma tegelikku olukorda tundmata ei saagi hakata asjakohaseid samme astuma, eelkõige täiendusõppes.