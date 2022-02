Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Henry Timberg FOTO: Siseministeerium FOTO: Siseministeerium

Turvalisus ei ole iseenesestmõistetav. Me loome ja ehitame iga päev seda üheskoos ja see koosneb tuhandest detailist. Otsime siseturvalisuse valdkonnas pidevalt võimalusi veel paremateks ja tõhusamateks lahendusteks. Usun, et see on üks põhjus, miks üheksa eestimaalast kümnest leiab, et Eestis on turvaline elada.

Tellijale

Alkoholiga seotud probleemid mõjutavad oluliselt ühiskonna turvalisust ja võivad olla väga raskete tagajärgedega. Joobes inimene on ohtlik nii iseendale kui ka kaaskodanikele. Näiteks juhtuvad paljud raskete tagajärgedega liiklusõnnetused purjus peaga rooli istumise tagajärjel. Kaotame liiga palju inimesi purjus peaga ujuma mineku tulemusel ning ka lähisuhtevägivalla juhtumite puhul on sageli üks oluline tegur alkoholi liigtarvitamine. Sellepärast otsib siseministeerium pidevalt koostöökohti, kuidas algprobleemiga varakult tegelda ning raskeid tagajärgi vältida. Üks neist on mõte arutada üheskoos, kuidas kaasata eri osalisi alkoholi liigtarvitamisega hädas olevate inimeste abistamisesse. Selge on, et politseil on selle probleemiga tegelemisel oma roll, kuid alkoholismi algpõhjusi joobnute tänavalt ohutusse kohta kainenema toimetamine ei ravi.