Allan Aedmaa, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) juhatuse liige. FOTO: Erakogu

Aastaid on Eestis teede projekteerimisel ja ehitamisel arvestatud nende sobivust ja vastupidavust sõidukitele. Aja jooksul on lisandunud vajadus piki teid vedada ka elektriliine ja veetrasse. Täna oleme tehnoloogia kasutuse suurenemisega jõudnud olukorda, kus vähemalt iga riigitee planeerimise ja ehitamise kohustuslik osa peab olema ka sidetaristu. Kvaliteetse andmesidega riigiteed on ju meie kõigi huvides, kirjutab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) juhatuse liige Allan Aedmaa.



Mida see andmeside tähendab? Ühelt poolt tähendab see teede alla või kõrvale paigaldatavaid sidetorusid, kuhu sideettevõtjad saavad tõmmata oma kaablid, mille kaudu jõuab kiire andmeside üle Eesti laiali. Teisalt on vaja ka teede äärde planeerida asukohad mobiilimastidele, et teedel sõitjatele ning nende üha nutikamatele sõidukitele oleks tagatud kiire internet.

Minevikus on sidetrasse paigaldatud teedele pigem juhuslikult, sageli näiteks teepeenra alla – kaablite ja teekatte elutsükliga arvestamata. Kui aga asfaltkate ja kaablid väsivad, tähendavad remonttööd aeganõudvaid kooskõlastusi, lisaks tuleb tee remondi käigus teha keerukaid ja kulukaid kaablite ümbertõstmistöid.