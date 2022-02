Esiteks: Eesti puiduturul on puidutööstuste vahel väga tugev hinnakonkurents. Lisaks hinnale konkureerivad tööstused materjali kättesaadavuse kindlustamiseks kvaliteeditingimuste osas. Mõõtmise täpsus, andmete liikumise kiirus on usalduse alus. Saekaatrimees Postimehe artiklis tõi välja mõõtmistavad Põhjamaades, kuid unustas mainimata, et koguse mõõtmine toimub seal kokkuleppelise metoodika alusel, mille annab enamasti ostja. Metoodikaid on erinevaid, kuid metoodika ja hind on alati seotud! Põhjamaades on neid, kes mõõdavad ise tehase väravas, ja on neid, kes kasutavad mõõtmisteenust. Soomes mõõdetakse puidu kogust koore pealt, mujal reeglina koore alt. Eestis kasutavad saeveskid ja vineeritehased peamiselt palkide mõõtmiseks ja hindamiseks mõõteliine. Iga nott mõõdetakse ja hinnatakse eraldi.

Tööstustele palgi tarnijad, sh RMK, jälgivad kestvuslepingute juures hinda, mõõtmist, kvaliteedilist mõõtmist, vahemaad; neid punkte on veelgi. Puidu mahuline mõõtmine on tavapärasest keerukam tegevus, sest kui ühte ja sama koormat mitu korda käsitsi mõõta, siis pole võimalik saavutada täpselt sama tulemust! Masinmõõtmisega on tulemus täpsem. Ümarpuidu kvaliteet ei ole aga ajas püsiv. Päikese, tuule, külma ja vee tõttu võivad tekkida puidurikked, samuti materjali laadimise käigus. Puit antakse tööstustele üle tehasemõõtmise alusel nii erasektori kui RMK varutud toorme puhul. Tootjatel on kvaliteeditingimused, millele varutav puit peab vastama, ning meelega keegi praaki ei arva. Praagiks mõõtmine on kulu! Milleks täiendavat kulu teha? Fakt on seegi, et paljud tööstused maksavad mõõtjatele mõõtmistäpsuse eest preemiat. See näitab, et mõõtmine on usalduse küsimus.