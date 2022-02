Meeleavaldustel osalemine on väga suure rahulolematuse väljendamine. Niivõrd radikaalne eneseväljendus peaks olema üks viimastest sammudest, et oma kaebusi kuuldavale tuua, kirjutab riigiteaduste magister Doris Raudsepp (RE).

Koroonapiirangud on puudutanud meid kõiki, mitte ainult Eestis, vaid üle kogu maailma. Paraku on mõned inimesed rohkem häiritud kui teised ja on selle välja näitamiseks võimelised ründama oma tööd tegevaid politseinikke. Kas piirangud on tekitanud juba sellisel määral ebamugavusi, et ühiskonnas on alanud radikaliseerumine?