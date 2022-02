Mis pagana sõda? Võtke riiulilt Reagani Tähesõja programm, kloppige sellelt tolm maha, andke neljale riigijuhile (USA, Briti, Saksa, Prantsuse) lugeda ja kuulutage välja uus külm sõda. Et vältida kuuma sõda, tuleb kõigepealt kehtestada külm sõda, nagu see oli eelmise sajandi lõpul, kirjutab kolumnist Tarmo PIkner.

Putin kurdab: NATO on Venemaa sisse piiranud! Venemaa tulebki sisse piirata ja selleks NATO ongi loodud – agressorite pealetungi takistamiseks. Ütlete, et NATO on kaitseorganisatsioon – muidugi, aga Venemaa on ainus riik, vähemalt Euroopas, kes on pärast Teist maailmasõda oma riigi piire nihutanud naabrite vallutamise arvel. Ainult Venemaa ja siin ongi point.