Praegu käib muutunud elatise asjus aktiivne sõnavõtt. Paraku on esindatud vaid seisukoht, et elatise vähendamine on ebaõiglane. See seisukoht on väga ühekülgne ja ei arvesta enamasti perede tegeliku olukorraga. Olukord on hoopis mitmetahulisem, ütleb Arvo Kiuru Ühendusest Isade Eest.



Statistikaameti kodulehelt nähtub, et lastega leibkonna kulutused leibkonnaliikme kohta olid 2020. aastal (värskemaid andmeid ei ole avaldatud) 4765,1 eurot aastas, mis teeb perekonnaliikme kohta 397 eurot kuus. Ometi on aasta algusest kehtima hakanud elatise määr kehtestatud arvestusega, et lapsele kulub keskmiselt 486 eurot kuus, mis on ligi 100 euro võrra suurem kui statistikaameti näidatud keskmine. Siit tekib kahtlus, et senini avaldatud artiklid liialt madalast elatisest ei näita tegelikke probleeme.