Mida pealkirjas toodud üleskutse tähendab? Romantikud räägivad, et pool südant on läinud. See pole päris nii. Tegelikult on läinud kõik, sh säästud, vaba aeg, hobid, sõbrad, oma õigus jne. Kui isegi see kõik pole takistus, alles siis tasub abielluda, kiirjutab Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets.