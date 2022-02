Välismaal elavad eestlased hoiavad oma Eesti-sidemeid ning on valmis tagasi tulema, kirjutab Postimehe Fondi Noor-Eesti teadusgrandi juht, antropoloog Terje Toomistu.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Välismaal elavaid ­eestlasi puudutavat arutelu saadab tavaliselt kaks keskset küsimust: miks ­mindi Eestist ära ja miks siis ­ikkagi tagasi ei tulda? Selge see, et need küsimused ongi olulised ja neid tulebki aeg-ajalt küsida. Küll aga ei pruugi noorem põlvkond ­mööda ilma laiali rännanud eestlasi ­sellise küsimusepüstitusega isegi mitte nõustuda.