Kahtlemata on murettekitav Tiiu Kuurme kirjeldatav kõrghariduses toimuv tendents – ülikooli kutsekoolistumine ja bürokratiseerumine, kuid üle ega ümber ei pääse tõsiasjast, et sõltumata ajastust ja õpetamise sisust on ülikool alati vajanud ka materiaalseid ressursse, kirjutab Tallinna Ülikooli psühholoogiaõppejõud Avo-Rein Tereping.

Ajaloo algusest on rahastamisallikad olnud erinevad ja ka poliitilise diskussiooni objektid. Kõigil aegadel on üheks finantseerijaks olnud riik (või riigi valitseja). Sestap siis on ülikoolide nimedeski ajalooliselt olnud nende valitsejate nimed, kelle toel ülikoolid käima lükati, näiteks praeguse Berliini Humboldti Ülikooli eelkäija Friedrich Wilhelmi ülikool (1828–1946) sai nime asutaja, Preisi kuninga Friedrich Wilhelm III auks, meie oma Tartu Ülikooli eelkäija oli Academia Gustaviana jt. Kuid alati on selle kõrval olnud ka teisi rahastusallikaid. Üks neist on õppemaks, mida tasuvad üliõpilased. Seda on peetud loomulikuks, sest ülikooliharidust ei peetud avalikuks hüveks või teiste sõnadega – inimõiguseks, mis peaks olema kõigile kättesaadav ilma omapoolse panuseta.