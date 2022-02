Küsimus teaduse rollist ühiskonnas, teadmussiirde võimalustest ja vajalikkusest on üks tänapäeva teaduskorralduse keskseid küsimusi. Kuidas panna teadus tööle ühiskonna hüvanguks? Kas teadustööd on üldse võimalik ja mõistlik riiklikult suunata? Kuidas otsustada, mis on ühiskonna kõige pakilisemad küsimused, mida teadlaste abiga lahendada?

Nende küsimuste üle on viimastel aastatel kõige tulemuslikumalt arutlenud Itaalia päritolu majandusteadlane Mariana Mazzucato. Ta on veenvalt näidanud, et riigi roll innovatsioonis on palju suurem, kui tavaliselt arvatud, ja arendanud välja «missioonimajanduse» mõiste. Samanimelises, hiljuti ka eesti keeles ilmunud raamatus (2021) kutsub ta üles ettevõtete, avaliku sektori ja teadlaste koondumisele ühiste suurte eesmärkide – missioonide – nimel, mis annaksid ühiskonnale uue hingamise.