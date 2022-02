Olen elanud kuues, töötanud enam kui 50 ja külastanud üle 100 riigi. Mu lähimate sõprade hulgas on paljude riikide inimesi ning rahvusvahelisus on minu töö- ja eraelu lahutamatu osa. Et kasvasin üles teise põlve pagulasena ja olin sünnist saati kakskeelne, tähendab, et globaalne hoiak on mu jaoks loomulik. Mind tööalaselt huvitavad teemad on rahvusvahelised ning seotud tehnoloogiaga, lisaks ka inimõigused. See viimane huvi on seotud üldise huviga rahvusvahelise õiguse vastu ning tuleneb ka sellest, mida olen maailmas näinud. Me oleme kõik nii sarnased ja etnilisest kuuluvusest või religioonist tulenevad eelarvamused on ekslikud. Aga on veel pikk tee sinna, et saaksime elada vabas ja õiglases maailmas.