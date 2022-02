Koroonaviirusest, keerulisest julgeolekuolukorrast ning energiahindadest tulenev ebakindlus majanduses mõjutab väga selgelt ja igapäevaselt meie rahakotti. Inflatsioon on tõusnud viimasel ajal hüppeliselt ning hinnad on kasvanud rohkem, kui erinevad prognoosid ennustasid. Majanduses domineerib inflatsioonitüvi, mis vaatamata ekspertide lootusele pole taandunud ega jäänud ajutiseks, kirjutab Riigikogu esimees Jüri Ratas (KE).

Riigil on selgelt vaja niivõrd kiire inflatsiooni tõttu aidata mitte ainult Eestimaa inimesi, kelle igapäevaelu on oluliselt mõjutanud kasvanud eluasemekulud ning esmatarbekaupade hinnatõusud, vaid teha ka otsuseid toetamaks majanduskasvu. See võib tähendada nii märkimisväärseid abipakette, võimalikke maksumuudatusi kui ka mõistmist, et eelarve tasakaal ei ole tänasel päeval me riigile, majandusele ega inimestele olulisim siht. Sihik peab olema mujal ja arutelud julged.